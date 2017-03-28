Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
         

‘Bu insanlar benden ne istiyor?’ Eski hocasına göre Umut Bulut’un Galatasaray kariyerini ‘sosyal medya’ bitirdi

Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor’un başına geçen teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, Galatasaray’da birlikte çalıştığı Umut Bulut’un sarı-kırmızılı kulüpteki kariyerini ‘sosyal medya’nın bitirdiğini savundu.

‘Hocam benden ne istiyorlar?’

Türkiye gazetesinden Hasan Sarıçiçek’e konuşan Hamzaoğlu, şu an Kayserispor’da top koşturan eski öğrencisiyle ilgili şunları söyledi: “Bir gün Umut Bulut, sosyal medyadaki yazılardan çökmüş halde geldi, ‘Hocam, ben bu kulübe faydadan başka ne yaptım, bu insanlar, benden ne istiyorlar?’ dedi. ‘Seni, onlar değerlendirmiyor, ben, sana güveniyorum’ dedim. Umut’un Galatasaray kariyerini sosyal medya bitirdi… Yazılanlardan, etkilendi, ‘Seni onlar değerlendirmiyor’ dedim ama etkilendi. Dursun Başkan, ‘Hamza hocayı Umut’un transferini uzattı, diye gönderdi’ diyorlar. Gülüyorum… Sadece Umut’a değil, hepsine sahip çıktım, hata mı, bakın Umut, şimdi Kayserispor’u taşıyor.”

 

SON HABERLER

Akşam Postası / 28 Mart 2017

1- Erdoğan, CHP’nin ‘Hayır’ standında
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sarıyer’de CHP’nin ‘Hayır’ standını ziyaret etti.

Erdoğan kafa karıştırdı: İbreyi ‘Evet’ten yana döndürmeye var mısınız?

  Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, referandum mitinginde gençleri ‘Evet’ oyu vermeye çağırırken söylediği cümle dikkat çekti: “İbreyi ‘Evet’ten yana döndürmeye var mısınız?” Erdoğan, Samsun’da toplu açılış töreni görünümlü referandum mitinginde halka hitap etti. Bugün CHP’nin ‘Hayır’ standına yaptığı ziyaretin detaylarını anlatan Erdoğan, ardından anayasa teklifinde 18 yaşını geçmiş vatandaşların vekil olabilmesinin önünü açan maddeye değindi. Erdoğan, “Gazi Mustafa […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...