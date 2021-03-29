Bu hafta sonundaki düğünler kısıtlamadan muaf!

İçişleri Bakanlığı valiliklere Covid-19 tedbirleri kapsamında ‘Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi’ konulu genelge gönderdi.

Fotoğraf: AA

Bu hafta sonu (3-4 Nisan) için önceden tarih alınmış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlere katılacaklar bu akşam açıklanan kısıtlamalardan muaf tutulacak.

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Covid-19 bulaşında önemli nedenlerden aile ve akraba ziyareti gibi ev içi etkinliklerin sınırlandırılmasına yönelik ise bilgilendirmeye ağırlık verilecek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yeni önlemleri şöyle açıklamıştı:

-Türkiye’nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecek.

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-Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecek.

-Lokanta ve kafe gibi işletmeler tüm Türkiye’de yüzde 50 kapasite ve belirlenen kurallara uygun şekilde çalışmaya devam edecek.