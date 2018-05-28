Bu ‘gurur’ hepimizin: Türkiye’deki çalışanlar haftalık 47.9 saat mesaiyle dünya lideri

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) verilerine göre Türkiye’de, bir haftada 47.9 saat çalışmayla 113 avro kazanılırken, Hollanda’da haftada 29 saat çalışan işçi 380 avro alıyor.

Cumhuriyet’ten Pelin Ünker’in OECD verilerini kullanarak yaptığı karşılaştırmaya göre; Avrupalı bir çalışanın ortalama haftalık çalışma saati 40 saati bulmazken, Türkiye’deki çalışanlar Avrupalıdan sekiz saat ile 19 saat arasında fazla çalışıyor. Ancak Avrupalılar, Türkiye’deki çalışanın aldığı parayı ikiye üçe katlıyor.

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OECD verilerine göre Türkiye’deki çalışanlar haftada ortalama 47.9 saat mesaiyle dünyada birinci sırada yer alıyor. Türkiye’yi 47.9 ile Kolombiya ve 45.2 ile Meksika izliyor. Kosta Rika ise 44.9 saat ile dördüncü sırada bulunuyor. ABD’de haftada ortalama 38.6 saat, Birleşik Krallık’ta 36.5 saat çalışılıyor.

Hollanda 29.1, Danimarka 32.1, Norveç 34, İsviçre 34.4 ve Almanya 34.5 mesai saati yaparken, en düşük haftalık çalışma saati ise 29.1 saat ile Hollanda’da bulunuyor. Avrupa Birliği ülkeleri arasında en yüksek çalışma saati 39.9 ile Polonya’da. Mesai saati en uzun olan Polonya’da, Türkiye’den sekiz saat az çalışılıyor.

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Almanya’da ücretler yıllık bazda 17 bin 280 Avro. Buna göre ücretler Türkiye’dekinin üç katı. Aynı şekilde İrlanda’da ücretler yıllık 19 bin 32, haftalık 365 avro, Fransa’da yıllık 17 bin 599, Yunanistan’da yıllık 7 bin 963 avroyla Türkiye’nin üzerinde. ABD’de haftalık ücretler ortalama 289 dolardan, 125 dolar olan Türkiye’yi ikiye katlıyor.

Türkiye’de haftada 60 saatten fazla çalışanların oranı yüzde 20.9’u buluyor. Verilere göre Türkiye bu oranda da diğer OECD ülkeleri arasında lider konumunda. Türkiye, OECD’ye üye ülkeler arasında yüzde 20 oranını geçen tek ülke olurken ilk dört yine Kosta Rika, Kolombiya ve Meksika olarak sıralanıyor. Haftalık mesai saati en yüksek beşinci OECD ülkesi olan Şili, 60 saatten fazla çalışanların oranında 11. sıraya iniyor. Yasalarla haftada 45 saatten fazla ve 10 saat fazla mesaiyi yasaklayan Güney Afrika ise buna rağmen 11.8 payla sekizinci oldu.

Türkiye ile ilgili son beş yıllık verilere bakıldığında ise çalışma saatlerinin kısmen de olsa azaldığı görülüyor. OECD verilerine göre Türkiye’de haftalık ortalama mesai süresi 2012 yılında 50.1, 2013’te 49.6, 2014’te 49.1, 2015’te ise 48.7 saatti. Türkiye son 11 yıldır fazla mesaide liderliği kimseye kaptırmadı. OECD , Türkiye ile ilgili verileri 11 yıldır yayımlıyor.