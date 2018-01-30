Bu ‘gurur’ hepimizin: Türkiye, gelir düzeyine göre benzinin en pahalı olduğu ülke

Benzinin ardından motorinin litre fiyatına 10 kuruş zam geldi. Benzinin litre fiyatının altı lirayı aştığı Türkiye, gelir düzeyine göre dünyada benzinin en pahalı olduğu ülke.

Cumhuriyet’ten Emre Deveci’nin haberine göre, son zamlarla birlikte İstanbul’da 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı 5.78 liraya, motorinin litre fiyatı ise 5.24 liraya yükseldi. Rafineri ve ikmal noktalarına uzaklığı nedeniyle akaryakıt fiyatlarının görece yüksek olduğu Hakkâri’de ise benzinin litresi 6.02 lira, motorinin ise litresi 5.51 liraya ulaştı. 55 litrelik bir depo benzinin fiyatı İstanbul’da 317.9 liraya yükseldi. Hakkâri’de bu rakam 331.1 liraya ulaştı.

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Türkiye, gelir seviyesine göre bakıldığında benzinin en pahalı olduğu ülke. Dünkü dolar kuruna göre benzinin litre fiyatı İstanbul’da 1.52, Hakkâri’de 1.59 dolar seviyelerinde. Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip olan Venezuela, dünyada benzinin en ucuz olduğu ülke. Diğer petrol zengini ülkeler Suudi Arabistan, İran ve Türkmenistan da ucuzlukta Venezuela’yı takip ediyor.

Dünyada benzinin en pahalı olduğu ülke 2.07 dolar ile İzlanda. İzlanda’yı, Norveç, Monaco ve Hong Kong takip ediyor. Ancak bu ülkeler dünyada kişi başına gelirin de en yüksek olduğu ülkeler.

Yüzde 55’i vergi

Kişi başına milli gelir İzlanda’da 60 bin, Norveç’te 70 bin, Hong Kong’da 45 bin dolar seviyelerinde. Türkiye’de ise bu rakam 10 bin dolar civarında. Bu nedenle, kişi başına düşen milli gelir göz önüne alındığında dünyanın en pahalı benzini Türkiye’de satılıyor.

Vergi uzmanı Ozan Bingöl’ün verdiği rakamlara göre, Türkiye’de ortalama litre fiyatı 5.85 TL olan benzinin 0.89 lirası KDV, 2.37 lirası ÖTV. Benzinin satış fiyatının yüzde 55.7’si vergilerden oluşuyor. Litresi ortalama 5.32 lira olan motorinde ise vergi payı 2.60 lira. Motorindeki vergi oranı ise yüzde 48.8 seviyesinde bulunuyor.

Dünyada 2018’de yüksek ekonomik büyüme rakamları beklendiği ve petrol üretiminde kısıntılar sürdüğü için petrol fiyatlarının mevcut 70 dolar seviyesinin de üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor.