Bu ‘gurur’ hepimizin: Türkiye cep telefonu görüşmesinde yine Avrupa lideri

Türkiye, cep telefonunda aylık 436 dakikalık konuşma süresiyle bir kez daha Avrupa birincisi oldu.

İHA’nın haberine göre, Türkiye aylık 436 dakika kullanım süresiyle, ortalama 257 dakika cep telefonuyla konuşmanın yapıldığı Avrupa’da liderliğini ilan etti. Türkiye’de yaklaşık yüzde 95 oranında mobil kullanıcı olduğu tespit edildi.

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) verilerine göre en son 66 milyon olan 3G abone sayısı, 4.5G’nin hayata geçmesiyle beraber 23 milyon 500 bine gerilerken, 4.5G kullanıcı sayısı ise 45 milyon 700 bine ulaştı.

Yapılan son araştırmalara göre sabit ve mobil telefon trafiği 64 milyar dakikayı geçerken, bunun 62,1 milyar dakikasını mobil hatlardan yapılan görüşmeler oluşturdu.

En çok aranan ‘kısa numara’ hastane randevularında kullanılan 182 olurken, en çok aranan ülke ise Almanya oldu.

Avrupa’da mobil kullanım süresinde Türkiye’yi sırasıyla Fransa, İsveç ve Norveç takip etti.