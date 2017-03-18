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Bu ‘gurur’ hepimizin: Türkiye, cep telefonu görüşmesinde bir kez daha Avrupa lideri

 

Türkiye, cep telefonunda aylık 426 dakikalık konuşma süresiyle bir kez daha Avrupa birincisi oldu.

Fotoğraf: Reuters

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 2016’nın dördüncü çeyreği ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Türkiye’de 11 milyon 80 bin sabit, 75 milyon 60 bin mobil telefon abonesi var.

Avrupa ülkeleri arasında aylık 426 dakika konuşma süresiyle birinci sırada bulunan Türkiye’de geçen yıl 10 milyon 800 bin abone cep telefonu numarasını taşıdı, bugüne dek yaklaşık 100 milyon 800 bin numara taşıma işlemi gerçekleşti.

Ajans Press’in verilerine göre, Avrupalılar ortalama dört saat 17 dakika telefonla konuşuyor.

Türkiye’de internet abone sayısı yüzde 28,1’lik artışla sabit ve mobil olmak üzere 62,2 milyona ulaştı. Cep telefonundan internete girme oranı ise yüzde 34,8 arttı.

Fiber kablo ‘uzadı’

Geçen yılın nisan ayında geçilen 4,5 G hızındaki internete 51 milyon 700 bin vatandaş geçiş yaptı ancak bunlardan 19 milyon 200 bini cihazlarının uyumlu olması nedeniyle hizmeti kullanabildi.

Fiber kabloların uzunluğu yüzde 9’luk artışla 290 bin 974 kilometreye ulaştı.

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