Bu gurur hepimizin: Avrupa’da havası en kirli 10 şehirden sekizi Türkiye’de

Britanya’nın prestijli gazetelerinden Guardian’ın Dünya Sağlık Örğütü’nün hava kirliliği verilerini inceleyerek hazırladığı özel dosyasında, Avrupa’daki en kirli 10 şehrin sekizinin Türkiye’de bulunduğu belirtildi.

Guardian, Dünya Sağlık Örğütü’nün şehirlerdeki hava kalitesini güncel olarak gösteren veri tabanını kullanarak, kentlerde hava kalitesi üzerine özel bir analiz yayınladı.

Analiz, Avrupa’dan ABD’ye, Afrika’dan, Asya’ya hava kirliliğinin en yoğun yaşandığı kentlere dair bilgileri içeriyor. Yapılan çalışmaya göre, her gün milyarlarca insan kirli hava soluyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün çapı 2,5 mikron ve altında olan partikül madde hesabına dayanarak yaptığı çalışmaya göre, dünyanın en kirli şehirleri Hindistan ve Çin’de yer alıyor. Ancak Avrupa’da hava kirliliği denildiğinde, Türkiye’deki kentler ön plana çıkıyor.

Avrupa’da hava kirliliğinin en çok yaşandığı ilk 10 kentten sekizi Türkiye’de. Havanın en kirli olduğu şehir Makedonya’daki Tetevo olurken, ikinci sırada Bartın, üçüncü sırada ise Hakkari yer alıyor.

Bu şehirleri, Gaziantep, Siirt, Afyon, Karaman, Iğdır ve Isparta izliyor. Listenin 10’uncu sırasında ise Bosna Hersek’teki Tuzla şehri yer alıyor.

Avrupa’nın havası en kirli on şehri arasında yer almasa da, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, İstanbul’da da hava kalitesi tehlikeli boyutlara ulaşmış durumda.

Sadece Çankırı’da temiz hava soluyoruz

Türkiye’de çevre ve sağlık alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren Temiz Hava Hakkı platformu da, Türkiye’de hava kirliliği ölçümü yapılan tüm istasyonlardan alınan veriler ışığında ‘Türkiye’de Hava Kirliliği: Kara Rapor’ adlı çalışmayı yayınlamıştı.

Mart 2016’da yayınlanan rapora göre, 81 il içinde sadece Çankırı’nın hava kalitesi Dünya Sağlık Örgütü’nün limitlerine uygun bulunmuştu.