‘Bu gerçek bir hikayedir’: ‘Fargo’nun yeni sezonundan ilk tanıtım videosu

Coen kardeşler tarafından çekilen filmden esinlenerek yapılan ‘Fargo’ dizisinin üçüncü sezonundan ilk fragman yayınlandı.
66’ncı Emmy Ödülleri’nde en iyi mini dizi ödülünü kazanan ‘Fargo’nun yeni sezonunda Ewan McGregor, Carrie Coon, Mary Elizabeth Winstead, David Thewlis ve Michael Stuhlbarg rol alacak.
Martin Freeman’ın oynadığı ilk sezonuyla ses getiren ‘Fargo’nun üçüncü sezonu, 2010 yılında, Minnesota’da geçiyor.
Yeni sezonunun ilk bölümü 19 Nisan’da yayınlanacak dizinin kısa tanıtım videosu şöyle: