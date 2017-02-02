Bu film izlenir: ‘Terminatör Donald’a Karşı’

Ünlü aktör ve eski Kaliforniya valisi Arnold Schwarzenegger, sunduğu programın reytingleriyle alay eden ABD Başkanı Donald Trump’a, “Senin işini ben devralayım da insanlar yeniden rahat uyuyabilsin” diye karşılık verdi.

2003-2011 yılları arasında Kaliforniya valisi olarak görev yapan oyuncu, Twitter’dan yayınladığı videoda şunları söyledi: “Hey Donald, benim harika bir fikrim var: Neden işlerimizi değiştirmiyoruz? Sen televizyon işini devral, çünkü ‘reyting’ konusunda gerçekten uzmansın. Ben de senin işini devralayım da insanlar nihayet yeniden rahat uyuyabilsinler.”

The National Prayer Breakfast? pic.twitter.com/KYUqEZbJIE — Arnold (@Schwarzenegger) 2 February 2017

Trump bugün katıldığı ‘Ulusal Dua Kahvaltısı’ etkinliğinde, “Ben başkanlığa aday olduğumda, The Apprentice (Çırak) programında yerimi alması için çok büyük bir film yıldızı tuttular. Sonrasında ne olduğunu gördük. The Apprentice programının reytingleri için de dua edelim” diyerek gülmüştü.

Programın yapımcısı Mark Burnett’e de takılan Trump, “Reytingleri dibe vurdu, tam bir felaket. Mark bir daha asla Trump’a karşı bahse girmeyecektir” demişti.

İş hayatıyla ilgili bilgi ve becerilerini ortaya koyan yarışmacıların rekabet ettiği The Apprentice programını, uzun süre Donald Trump yönetip sunmuştu.