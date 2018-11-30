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Yaramazlara biraz batar!

Bu defa iklim için: Avustralya genelinde öğrenciler ‘okulu kırdı’

Avustralya genelinde öğrenciler, iklim değişikliği konusunda daha fazla çaba sarf edilmesi için büyük bir protesto eylemi yapıyor.

Fotoğraf: Reuters

Velilerin de desteğini alan binlerce öğrenci, Avustralya hükümetinin yetersiz gördükleri politikalarına dikkat çekmek için bugün okula gitmedi.

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Avustralya Başbakanı Scott Morrison, geçen pazartesi yaptığı açıklamada öğrencilerin okul saatlerindeki ‘aktivizm’ planlarını eleştirmiş ve hükümetinin iklim değişikliği sorunu konusunda çalıştığını söylemişti.

Birçok öğrenci başbakanın sözlerinin, protesto kararlılıklarını daha da artırdığını söyledi.

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Eylem kararı alan öğrenciler yaptıkları açıklamada “Görmek istediğimiz değişikliklere katkıda bulunmak için okulu boykot ediyoruz. Geleceğimizi savunmak için eğitimimizi geçici olarak feda ediyoruz” dedi.

Eylemin organizatörleri, ‘iklim sorunu’na dikkat çekmek için seçim gününe kadar okula gitmeme kararı alan 15 yaşındaki İsveçli Greta Thunberg’ten ilham aldıklarını söyledi.

Eyleme Türkiye’den destek

Avustralya’daki geniş çaplı protestolara Türkiye’den çocuklar da destek verdi.

Yenilenebilir enerji ve iklim değişikliğine erken yaşta duyarlılık kazandırmak için Çocukİstanbul adlı sivil toplum örgütü ‘Geleceğin Karar Vericileri’ adlı bir program düzenledi. Programa katılan öğrenciler, program sonrasında iklim değişikliğiyle ilgili mesaj ve pankartlar oluşturdular.

 

 

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