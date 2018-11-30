Bu defa iklim için: Avustralya genelinde öğrenciler ‘okulu kırdı’

Avustralya genelinde öğrenciler, iklim değişikliği konusunda daha fazla çaba sarf edilmesi için büyük bir protesto eylemi yapıyor.

Velilerin de desteğini alan binlerce öğrenci, Avustralya hükümetinin yetersiz gördükleri politikalarına dikkat çekmek için bugün okula gitmedi.

Reklam

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, geçen pazartesi yaptığı açıklamada öğrencilerin okul saatlerindeki ‘aktivizm’ planlarını eleştirmiş ve hükümetinin iklim değişikliği sorunu konusunda çalıştığını söylemişti.

WA students turned up in a big way in Perth today for the #ClimateStrike. 2 days after Govt overturned ban on gas fracking – 500 students from across the state tuned up to demand #climateaction and vowed to keep taking action! pic.twitter.com/Di0kgRKavS — School Strike 4 Climate (@StrikeClimate) November 30, 2018

Birçok öğrenci başbakanın sözlerinin, protesto kararlılıklarını daha da artırdığını söyledi.

Reklam

Brisbane getting ready to march to @AnnastaciaMP office #climatestrike pic.twitter.com/Vkc9RnOYfi — School Strike 4 Climate (@StrikeClimate) November 30, 2018

Eylem kararı alan öğrenciler yaptıkları açıklamada “Görmek istediğimiz değişikliklere katkıda bulunmak için okulu boykot ediyoruz. Geleceğimizi savunmak için eğitimimizi geçici olarak feda ediyoruz” dedi.

100+ students just started #ClimateStrike in Coffs Harbour! pic.twitter.com/IMIjEpYOkf — School Strike 4 Climate (@StrikeClimate) November 30, 2018

Eylemin organizatörleri, ‘iklim sorunu’na dikkat çekmek için seçim gününe kadar okula gitmeme kararı alan 15 yaşındaki İsveçli Greta Thunberg’ten ilham aldıklarını söyledi.

The sea is rising and so are we!! @AnnastaciaMP at your front door!! #ClimateStrike #StopAdani pic.twitter.com/MScKi8MFE6 — School Strike 4 Climate (@StrikeClimate) November 30, 2018

Eyleme Türkiye’den destek

Avustralya’daki geniş çaplı protestolara Türkiye’den çocuklar da destek verdi.

Yenilenebilir enerji ve iklim değişikliğine erken yaşta duyarlılık kazandırmak için Çocukİstanbul adlı sivil toplum örgütü ‘Geleceğin Karar Vericileri’ adlı bir program düzenledi. Programa katılan öğrenciler, program sonrasında iklim değişikliğiyle ilgili mesaj ve pankartlar oluşturdular.