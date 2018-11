Bu defa iklim için: Avustralya genelinde öğrenciler ‘okulu kırdı’

Avustralya genelinde öğrenciler, iklim değişikliği konusunda daha fazla çaba sarf edilmesi için büyük bir protesto eylemi yapıyor.

Velilerin de desteğini alan binlerce öğrenci, Avustralya hükümetinin yetersiz gördükleri politikalarına dikkat çekmek için bugün okula gitmedi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, geçen pazartesi yaptığı açıklamada öğrencilerin okul saatlerindeki ‘aktivizm’ planlarını eleştirmiş ve hükümetinin iklim değişikliği sorunu konusunda çalıştığını söylemişti.

WA students turned up in a big way in Perth today for the #ClimateStrike. 2 days after Govt overturned ban on gas fracking – 500 students from across the state tuned up to demand #climateaction and vowed to keep taking action! pic.twitter.com/Di0kgRKavS

— School Strike 4 Climate (@StrikeClimate) November 30, 2018