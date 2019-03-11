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Yaramazlara biraz batar!

Bu defa gerçek olabilir! İBB başkanı Halkalı-Gebze tren hattının açılışı için ’12 Mart’ dedi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal altı yıldır çalışmaları devam eden ve açılışı sürekli ertelenen Gebze-Halkalı tren hattının 12 Mar’ta açılacağını duyurdu.

Fotoğraf: DHA

Hattın açılışı birçok defa ertelenmişti. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Mayıs 2018’de hattın yıl sonunda açılacağını duyurmuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan geçen kasımda İstanbul’un iki yakasını birbirine bağlayacak hattın 2019’un ilk çeyreğinde açılacağını ilan etmişti. AK’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım geçen hafta hattın 10 Mart’ta açılacağınının ‘müjdesini’ vermişti.

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Buna karşın Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası projenin yüzeysel hatlarının test ve sertifikasyon süreci tamamlanmadan şov için açılacağını savunurken hattın bu haliyle açılmasının telafisi imkansız kazalara neden olacağını kamuoyuyla paylaşmıştı.

Dün İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Uysal, hattın açılışının salı günü yapılacağını duyurdu.

Uysal ayrıca hattın açılışıyla birlikte 100-150 bin metrobüs yolcunun bundan böyle tren hattını kullanacağını tahmin ettiklerini aktardı.

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