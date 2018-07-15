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Yaramazlara biraz batar!

Bu defa Bağcılar: 51’i 15 yaş altı, 392 hamile çocuğun kaydı bildirilmemiş

İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 392 çocuk gebeliği vakasının adli makamlara bildirilmediği ortaya çıktı.

Fotoğraf: İBB

ODA TV’den Barış Terkoğlu’nun haberine göre, 7 Mayıs’taki şikayetle ortaya çıkan olayda, 2017 yılı boyunca 348’inin gebeliği kesinleşmiş 392 çocuk gebeliği vakası adli makamlara kanuna uygun şekilde bildirilmedi.

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Bakırköy başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, İstanbul valiliği, Başhekim Profesör Ahmet Yaser Müslümanoğlu’nun da aralarında bulunduğu 59 doktor hakkında soruşturma izni verdi. Valiliğin konuyla ilgili kararında ‘2017 yılında 18 yaş altı gebeliğini teşhis ve tespit ettikleri çocuk gebeleri, bildirim yükümlülüğüne rağmen bildirmeyerek ‘sağlık meslek mensuplarının suçu bildirmemesi fiilini’ işledikleri’ iddiasıyla soruşturma açılmasına izin verildiği kaydedildi.

49’u Suriyeli

348 çocuktan birinin 13 yaşında, 14’ünün 14 yaşında, 36’sının 15 yaşında, 95’inin 16 yaşında ve 203’ünün 17 yaşında olduğu belirtilen ilgili kararda, çocukların gebe olmasına rağmen kadın hastalıkları ve doğum bölümü yerine dahiliye ya da çocuk hastalıkları bölümlerinde hasta kaydı açıldığı anlatıldı.

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Kararda çocukların çoğunluğunun Suriyeli olduğu belirtilirken “16 yaş altı 50 gebe çocuktan sadece 21’i için bildirimde bulunulduğuna ilişkin tarih kaydı bulunduğu, bu çocuklardan 49’unun Suriyeli birinin Türk vatandaşı olduğu görüldü” denildi.

Olayın ardından ODA TV’ye konuşan Başhekim Müslümanoğlu olayı teyid ederken, müfettiş incelemesi yapıldığını ancak sonuca dair evrakların henüz kendilerine ulaşmadığını söyledi.

Önceki skandalda ilk duruşma

Geçtiğimiz aylarda da Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki hamile çocuklar skandalı, sosyal hizmetler uzmanı İclal Nergiz’in ihbarıyla öğrenilmiş, 18 yaşın altında 39’u Suriyeli 115 çocuğun hamile olduğu ve bu çocuklarla ilgili emniyetin ya da savcılığın bilgilendirilmediği ortaya konmuştu.

Hamile çocuklar skandalının ilk duruşmasında başhekim yardımcısı A.A. ve sosyal hizmetler uzmanı N.D., suçlamaları kabul etmeyerek ‘FETÖ’yü ve ihbarı yapan İclal Nergiz’i suçladı.

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