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Yaramazlara biraz batar!

Bu defa Adana: Ön patileri kesilmiş, ölü köpek yavrusu bulundu

 

Sakarya’da patileri kesik halde bulunan ve tedavi altına alındıktan sonra ölen yavru köpeğin ardından bu defa da Adana’da ön patileri kesilmiş yavru köpek ölüsü bulundu.

Fotoğraf: Günaydın gazetesi

Günaydın gazetesinden Sudet Karagöz’ün haberine göre Adana Çukurova Üniversitesi’nde çalıştığı öğrenilen bir kişi öğle yemeği için Kongre Merkezi’ndeki yemekhaneye giderken ağaçlık alanda ön patileri kesik ölü bir yavru köpek buldu.

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dana Barosu Hayvan Hakları Komisyonu üyesi Mert Ali Karakılçık, köpeğin ölümüyle ilgili bir araştırma yapacaklarını ve ardından savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

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