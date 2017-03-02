Bu da Yayman’ın teorisi: Parlamenter sistemi savunmak darbeler tarihini savunmaktır

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, ‘partili cumhurbaşkanlığı’ referandumu gündemdeyken, parlamenter sistemi savunmanın darbeler tarihini savunmak olduğunu öne sürdü.

Ankara’da konuşan Yayman, parlamenter sistemi savunmanın başbakanların idam edilmesi ve yargılanmasını savunmak olduğunu ileri sürerek, “Türkiye’deki demokrasi tarihi bir darbe tarihidir, kanlı bir tarihtir. Her 10 yılda bir darbelerin olduğu sistemin adı Türkiye’nin demokrasi tarihidir. Türkiye’de parlamenter sistemi savunmak, bir darbeler tarihini savunmaktır” dedi.

Mevcut sistemin darbe ürettiğini savunan Yayman, “Şunu unutmayacağız; bu sistem darbeler üreten bir sistemdir. Bu sistem sorun çözen değil, sorun üreten bir sistem” diye konuştu.

’16 Nisan’dan sonra başbakanlar yargılanmayacak’

‘Partili cumhurbaşkanlığı’na ‘Evet’ deme gerekçesini şöyle anlattı: “16 Nisan’da inşallah başbakanlar bir daha idam edilmesinler diye, bir daha başbakanlar, illegal çetelerin mahkemelerinde bir daha yargılanmasın diye ‘Evet’ diyoruz” diye açıklayan Yayman, “Yüzde 51 uzaydan bir millet gelmezse, Türkiye’de gök çökmedikçe, yer yarılmadıkça bu mümkün değil. Çok net böyle bir program yürütüyorlar. Bu aralar Tayip Erdoğan’dan sonra ne olacak diye soruyorlar. Biz nasılsak öyle yönetiliriz.”