Bu da Temelli’nin önerisi: Muhalefet ‘demokrasi ittifakı’nda buluşsun

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, tüm muhalefeti ‘demokrasi ittifakı’nda buluşmaya davet ettiğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Temelli, partisinin diğer eş başkanı Pervin Buldan ile Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı’yı ziyaret etti.

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Temelli, belediye binası önündeki konuşmasında, “Bugün tüm demokrasi güçlerini, tüm sivil toplum örgütlerini, sendikaları, toplumsal muhalefetin bütün dinamiklerini, hatta tüm muhalefeti demokrasi ittifakında buluşmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

HDP lideri, Türkiye’nin en acil sorunlarına çözüm üretilmesinin ‘demokrasi ittifakı’nda buluşarak demokratik adımları atmaktan geçtiğini ifade etti.

Geçen günlerde de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, herkese ‘tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet’ temelinde ‘Türkiye ittifakı’nda buluşma çağrısı yapmıştı.

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Buldan ise “Bizler barışın ve demokrasinin bu ülkeye bir an önce gelebilmesi için her türlü mücadelemizi vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Ardından eş başkanlar ve milletvekilleri, Diyarbakır E Tipi Cezaevi önünde açlık grevlerine dair açıklama yapmak istedi ancak gruba izin verilmedi.