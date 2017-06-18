Bu da Rusya’nın ‘Passolig’i: Fişlenen taraftarlara ‘maç yasağı’

Rusya’da dün başlayan FIFA Konfederasyonlar Kupası maçları için bilet alan çok sayıda Rus taraftarın stadyumlara girişi engellendi.

Associated Press’in haberine göre turnuva öncesinde taraftarlara maç biletiyle birlikte kişisel bilgilerinin yer alacağı ‘taraftar kimlik kartı’ alma zorunluluğu getirildi.

Rusya ve Yeni Zelanda arasında dün oynanan kupanın açılış maçında hayata geçirilen uygulama kapsamında mücadeleye saatler kala e-posta yollanan çok sayıda taraftara stada alınmayacakları bildirildi.

Taraftar Destek Merkezi’nden yapılan açıklamada, taraftarların maçlara girişinin herhangi bir gerekçe gösterilmeden engellendiği savunuldu.

Fransa’da düzenlenen EURO 2016’da Rus taraftarlarla İngiliz taraftarlar arasında yaşanan olaylar sonrası sınır dışı edilen isimlerden Alexander Shprygin de yasaklılar arasında.

Shprygin, “Bu yasağın gerekçesi yok. Kanunları ihlal etmedim, gözaltına alınmadım. Neden böyle oldu bilmiyorum” diye konuştu.