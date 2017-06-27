Bu da Perinçek’in ‘kırmızı çizgisi’: Okullarda zorunlu mescit kararı bütünlüğe darbe

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, eğitim kurumlarına mescit zorunluluğu getiren yönetmeliğin iptali için yargıya başvuracaklarını duyurdu.

Son dönemde başta güvenlik ve dış politika olmak üzere birçok konuda AKP hükümetiyle aynı çizgide duran Perinçek, Resmi Gazete’nin 24 Haziran tarihli sayısında yayınlanarak yürürlüğe giren ‘Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği’ni ise sert ifadelerle eleştirdi.

‘Laiklik ilkesi ayak altına alınıyor’

Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Mescit ve abdesthane zorunluluğuyla Cumhuriyetin nitelikleri ayak altına alınıyor” diyen Vatan Partisi lideri şöyle devam etti: “Okullarda ayrımcılık, fesat ve fitne fitilleniyor. Türkiye Devletinin ‘ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne’ darbe indiriliyor. İnsanların ‘felsefî inanç, din, mezhep nedenleriyle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşit’ olduğu ilkesi yerle bir ediliyor. Eğitim görenlerin ‘dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanacağı ve suçlanacağı’ ortamlar yaratılıyor ve kışkırtılıyor. Laiklik ilkesi ayak altına alınıyor. Devletin sosyal, ekonomik, siyasî veya hukukî temel düzeni din kurallarına dayandırılıyor.”

‘Ülkeyi yobaz darbelerinin kucağına atarsınız’

Eğitim kurumlarında abdesthane ve mescit açılmasının milleti ve ülkeyi bölmeye hizmet edeceğini savunan Perinçek “Öğrencileri, gençliği, öğretmenleri, öğrenci ailelerini ve milleti dinle ve mezheple bölersiniz” dedi: “Ülkeyi Batı Asya ülkelerinde görüldüğü gibi mezhep çatışmalarına itersiniz! ABD’nin Suriye ve Irak’ta yaptıklarına zemin hazırlarsınız. İkinci İsrail projesi gündemdeyken, Türkiye’yi iç cephede zayıflatır,İsrail’in ve ABD emperyalizminin iç savaş planlarına hizmet edersiniz. Eğitim kurumlarında FETÖ ve benzeri yeni fesat yuvalarının örgütlenmesine zemin yaratırsınız! FETÖ benzeri dinci örgütlenmelerin darbelerini önleyecek Cumhuriyet gücü bırakmaz, ülkeyi yobaz darbelerinin kucağına atarsınız!”

‘Türkiye’yi AKP’nin karanlık yönetimine teslim etmeyeceğiz’

Vatan Partisi’nin yönetmeliğin iptali için Anayasa Mahkemesi ve Danıştay’a başvuracağını belirten Perinçek “Vatan Partisi, Türk milletini ve Türkiye’yi AKP’nin karanlık yönetimine teslim etmeyecektir. İlk seçimde kurulacak Millî Hükümet, Vatan Partisi’nin millî, bilimsel, laik, halkçı eğitim programını uygulayacaktır” diye yazdı.