Bu da Perinçek’in ‘adalet’i: Bu süreçte haksızlıklar görmezden gelinebilir

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ‘terörle mücadele’de haksızlıkların ‘görmezden gelinebileceğini’ belirterek, “Cezaevindekilerin tamamı PKK’lı ya da FETÖ’cü” dedi.

RS FM’den Yavuz Oğhan’a konuşan Perinçek, CHP’li vekil Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasını yanlış bulduğunu belirterek, “Berberoğlu bir milletvekili, hükmü de henüz kesinleşmedi. Berberoğlu’nun durumu HDP’li milletvekilleriyle aynı değil. Durumu aynı olanlar varsa aynı uygulama onlara da yapılmalı” dedi.

‘HDP yüzde 3 veya 4’ü geçemez’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ için “Kılıçdaroğlu’nun yanında kimlerin yürüdüğüne bakarsak bu eylemin CHP ile HDP’nin ortak eylemi olduğunu görürüz” diyen Perinçek, HDP’yi Meclis’e getirenin CHP olduğunu savundu.

Perinçek şöyle devam etti: “Her ne kadar halkın oylarıyla gelmiş olsalar da halk yanılmaz diye de bir şey yok. HDP bir sonraki seçimde yüzde 3 veya 4’ü geçemez.”

‘Ak Parti’nin yargısı’ tartışmaları yersiz’

Türkiye’nin terörle mücadelesini ‘varlık yokluk savaşı’ olarak niteleyen Vatan Partisi lideri şöyle devam etti: “Haksızlık yok mu, elbette var. Onları gidermek için biz de çaba sarf ediyoruz ancak Türkiye çok kritik bir mücadele veriyor. Bu süreçte yapılan haksızlıklar görmezden gelinebilir. Zaten cezaevindekilerin tamamı PKK’lı ya da FETÖ’cü. 70 bin kişi içerideyse haksızlığa uğrayan 700 kişi yoktur. Şu an yargı tarafsız ve ‘Ak Parti’nin yargısı’ tartışmaları yersiz. Hakimler ve savcılar cumhuriyetin hakimleri ve savcıları.”

Kanun hükmünde kararnamelerle işlerinden atılanların da ‘terör örgütü üyesi’ olduğunu öne süren Perinçek, akademisyenler için “Bir kısmı terör örgütünün üyesi, bir kısmı da yetersiz olduğu için işten atıldı” yorumunu yaptı.