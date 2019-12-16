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Yaramazlara biraz batar!

Bu da patronun zam önerisi: Asgari ücret en fazla 2 bin 262 lira olsun

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), 2020’de asgari ücretin 2 bin 262 lira olmasını önerdi.

Fotoğraf: DHA

İlk defa 2 Aralık’ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 10 Aralık’ta da işçileri temsil eden Türk-İş’in ev sahipliğinde bir araya gelmişti. Üçüncü toplantı ise yarın TİSK’te yapılacak.

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İşçiler, asgari ücretin en az 2 bin 578 lira olmasını isterken, işveren daha düşük bir zam önerdi.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’e konuşan bir TİSK yetkilisi, yüzde 12’lik zamla asgari ücretin en fazla 2 bin 262 lira olmasını istedi. Mevcut asgari ücret 2 bin 20 lira.

TİSK, işverene sağlanan 100 liralık desteğin de 200 liraya çıkarılmasını talep etti.

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