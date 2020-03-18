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Yaramazlara biraz batar!

Bu da oldu… Salgın nedeniyle kapalı olması gereken kahvede okey oynarken yakalandılar

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgını önlemleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede okey oynayan ahali, polisin baskınıyla şaşkınlık yaşadı.

Fotoğraf: DHA

Esenyurt’ta İçişleri Bakanlığı’nın corona virüsü önlemleri çerçevesinde, kapalı olması gerektiği halde açık bulunan bazı işletmeler polis tarafından uyarıldı, işletmelerin kapatılması sağlandı. Polis ekipleri, ilçe genelindeki iş yerlerini denetleyerek, genelgeye uygun hareket edip etmediklerini kontrol etti. Bir kahvehaneye giren polis çok sayıda kişiyi oyun oynarken yakaladı.

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Polis buradakileri uyarırken, bir kişi salgından haberinin olmadığını söyledi.

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Bu gidişatta tür olarak çok az zamanımız var. Bir yandan sınıflar arası uçurum 19. yüzyıldan daha da kötü bir noktaya gitmeye başladı. Bu başlı başına bir sorun. İklim krizi büyük nüfusları yerinden etmeye başladı ve herkes mülteci olacak. Var olan düzenin içinde var olan sistemi koruyarak bir şeyleri onarmak imkansız.

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