Bu da oldu: Peribacalarına sprey boyayla yazı

Kayseri Yeşilhisar ilçesindeki peribacalarından bazılarına sprey boyayla yazı yazıldı. Araplı Mahallesi’nin muhtarı Hamza Bulut, “Burada bulunan peribacaları tarih düşmanlarının saldırısına uğradı” diyerek tepki gösterdi.

Fotoğraflar: DHA

Yeşilhisar ilçesi, her yıl Kapadokya bölgesine giden yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği bölgelerin başında yer alıyor. Başta Soğanlı Vadisi olmak üzere çok sayıda doğal güzelliğe sahip ilçe turistleri ağırlıyor.

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İlçenin Araplı yokuşu mevkiinde bulunan 40 peribacasından bazılarına bazı kişilerce sprey boyayla yazı yazılması sadece muhtarı değil tüm bölge halkını üzdü. Peribacalarının korunmasını istiyorlar.

Muhtar Hamza Bulut, Araplı yokuşunun Kapadokya’nın giriş noktalarından olduğunu söyleyerek şöyle devam etti: “İsmi Nevşehir ile özdeşleşen peribacalarının önemli bir bölümü de Kayseri’de var. Ancak ne yazık ki, burada bulunan peribacaları tarih düşmanlarının saldırısına uğradı. Eline sprey boyayı alan peribacalarının üzerini boyuyor ve çeşitli isimler yazıyor. Biz bu alanın turizme kazandırılmasını, korunmasını ve gerekli onarım işlerinin yapılmasını istiyoruz.”