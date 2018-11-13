Bu da oldu: İmam cami kürsüsünde AKP’den adaylığını ilan etti

Samsun’un Ayvacık ilçesindeki Merkez Camii imamı İmdat Atmaca’nın AKP’den belediye başkanlığına aday adaylığını cami kürsüsünden ilan ettiği ortaya çıktı.

20 yıllık imam İmdat Atmaca, önceki hafta cuma namazı için kürsüde dini konularda vaaz verdi. Atmaca, vaazın sonunda yaklaşan belediye başkanlığı seçimlerinde Ayvacık belediye başkanlığı için aday adayı olacağını duyurdu.

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İmam Atmaca şunları söyledi: “Sizlerle çok güzel günler geçirdik. Köylerde ve Ayvacık merkezde büyük hizmetler yaptık. Yoksullara ulaşmaya çalıştık, zor durumda olanlara yardım elini uzatmak için hep birlikte kenetlendik. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu teşekkürü yapma nedenim 20 yıldan beri ilçemize hizmet ettiğimizi söyledik. Şimdi de Ayvacık merkez camisindeki hizmetimiz bugün itibari ile son buluyor. Yaklaşan yerel seçimlerde belediye başkanı olarak sizlere hizmet edebilmek için istifa ettim. Nasip olursa farklı bir kurumda sizlere hizmet etmeye gayret edeceğim. Eğer ki nasip olmazsa başka bir camide görevimize devam edeceğiz.”

Vaaz kürsüsünde yaptığı konuşmanın görüntüleri, sosyal medyada paylaşılınca imam kendini, “Cemaatime veda konuşması yaptım. Bu bir veda konuşmaydı. Birileri bu veda konuşmamı saptırmak istiyor. Amaçları bizi yıpratarak siyasi rant sağlamak” diye savundu.

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Cemaate konuşmasında hangi partiden aday olduğunu açıklamayan Atmaca’nın adı yerel basında AKP’nin aday adaylığı için başvuranlar arasında yer aldı.

Eski Diyanet yöneticisi: Din adamının saygınlığı biter

Diyanet İşleri eski başkan yardımcısı Ahmet Şark da cami vaaz kürsüsünden siyasi içerikli konuşma yapılmasının caiz olmadığına dikkat çekti.

Şark imamın davranışıyla ilgili şunları söyledi: “Camiler Allah’ın evleridir. Camilerde dini mevzulardan bahsedilir. Cami görevlileri aynı zamanda peygamber efendimizin vekilleridir. Cami küsülerinden ‘Allah, peygamber buyurdu’ izahatları verilir. Camiler insanları bir araya getiren Allah’ın evleridir. Her kesimden cemaat camiye ibadet için gelir. Cami görevlileri siyaset üstü kalmaları gerekir. Cami kürsüsünü siyasete alet etmek, dini, vicdani ve insani değildir. Bunun aksi davranışlar din adamlarına karşı olan saygınlığı ortadan kaldırmaya yönelik davranıştır. Bir insan aday olabilir. İstifa eder ve adaylığını açıklar. Çıkıp kürsüden cemaate ben ‘Şu kadar zamandır imamlık yapıyorum, bundan sonra siyasi hizmetlerde bulunacağım’ demesi o cemaatin onun şahsında din adamlarına olan saygısını ve inancını yitirir. Bir adamı günaha sevk etmeye vesile olduğundan da caiz değildir. Büyük vebaldir.”