Bu da oldu: Büyükada’da gözaltına alınan hak savunucularından altısı tutuklandı

Büyükada’da gözaltına alınan insan hakları savunucusularından altısı tutuklandı, dördü serbest bırakıldı.

Hak savunucuları 5 Temmuz’dan bu yana gözaltında tutuluyordu. ‘Terör örgütü üyeliği’yle suçlanan hak savunucuları, başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve iktidara yakın medya tarafından da ‘kalkışma planı’ yapmakla itham edilmişti.

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İnsan hakları savunucuları hakkında yedi gün gözaltı kararı alınmıştı. Son olarak, gözaltındaki 10 ismin gözaltı süresi yedi gün daha uzatılmıştı.

Günler sonra adliyede

Terörle mücadele şubede sorgulanan 10 isim, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne dün getirildi.

Hak savunucuları, savcılık ifadelerinin ardından ‘terör örgütüne yardım etmek’ suçlamasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Altısı tutuklandı, dördü serbest

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser ve aynı örgütten Veli Acu, Helsinki Yurttaşlar Derneği’nden Özlem Dalkıran, İnsan Hakları Gündemi Derneği’nden Günal Kurşun, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği’nden Ali Garavi ve Hivos üyesi Peter Steudtner tutuklanırken, Nalan Erkem, Şeyhmus Özbekli, Nejat Taştan, İlknur Üstün ‘adli kontrol’ şartıyla serbest bırakıldı.