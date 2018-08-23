Bu da ‘Kaşar Bank’ vakası: Onlarca kişi savcılığa gidip şikayetçi oldu

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde kaşar ticaretinden para kazanacaklarını söyleyerek vatandaşları dolandırdığı öne sürülen şüpheli hakkında 30 kişi suç duyurusunda bulundu.

DHA’dan Alper Korkmaz’ın haberine göre ilçede yaşayanlar, dolandırıldıklarını belirterek Gaziosmanpaşa Adliyesi’nin yolunu tuttu.

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Vatandaşlar cumhuriyet savcılığına çıkarak 28 yaşındaki Ü.Ö. hakkında suç duyurusunda bulundu.

İddiaya göre özel bir gıda şirketinde çalışan Ü.Ö., dolandırmak için seçtiği kişilere “Çalıştığım yerden kaşarı toptan alacağım. Fabrikadan nakit alıp marketlere vadeli satıp aradaki parayı paylaşacağız” dedi.

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Bir süre Ü.Ö. para aldığı kişilere ödeme yaptı. Ancak yüklü miktarda para toplamaya başlayan adam, bir süre sonra ortalıkta gözükmedi.

‘Dalga geçiyorduk başımıza geldi’

Kamyon şoförlüğü yapan Mesut Ergün, bir arkadaşı vesilesiyle Ü.Ö.’yle tanıştığını söyledi.

Ergün, şunları anlattı: “Baktım arkadaşıma yüklü miktarda bir para verdi. ‘Ne parası bu’ dedim. ‘Kaşar alıp satıyoruz, onun parası. Varsa sen de ver’ dedi. Ben buna ilk etapta 13 bin lira para verdim. Daha sonra tekrardan paralar verdim. Bana geri dönüş yaptı, verdi biraz para. Sonra da duyduk ki bu etrafı dolandırmış. Bizden gelip para alıyor. Bizden aldığı parayla gidiyor kaşar alıyor. Bir ton iki ton kaşar alıyor. Bunu götürüyor, ‘Peynircilere, marketlere veriyorum’ diyor. Bize bu şekilde anlattı. Bize bir süre dönüş yaptı, sonra anladık ki aynı Çiftlik Bank gibi biz de dolandırıldık. Toplamda 100 bin lira dolandırıldım. Diğer mağdurlardan biri 450 bin lira dolandırılmış, kimine dairesini, kimine arabasını sattırmış. En yakın akrabasını bile dolandırmış. Bu şekilde dolandırılan benim bildiğim 50-60 kişi var. Zaten tanıdığımız 30 kişi adliyeye gittik. Şikayette bulunduk. Devletten, bir an önce bulunmasını bekliyoruz. Şu an ‘Bulgaristan’a kaçtı’ diye bir haber geldi. Çiftlik Bank’la dalga geçiyorduk aynısı bizim başımıza geldi. Biz de buna isim koyduk; ‘Kaşar Bank’ diyoruz.”

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.