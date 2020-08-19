Bu da Japon işi salgın: Fazla içki+sıcak hava=yol ortasında sızma

Japonya’daki Okinawa adasında polis sıcak havayla birleşen aşırı alkol tüketiminin yol ortasında uyuma salgınına neden olduğu konusunda uyardı.

Fotoğraflar: Yaeyama Police Station

Japonya’da beyaz yakalalıların alkolü fazla kaçırıp metroda sızıp kalması tolere edilebilir bir davranış olarak görülüyor.

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Ancak Okinawa’da suç sayılan bu duruma o kadar sık rastlanılıyor ki bir isim bile verilmiş: Yolda uyumak anlamına gelen ‘rojo-ne.’

Mainiçi Şimbun gazetesinin haberine göre geçen yıl 7 binin üzerinde ‘rojo-ne’ vakası polis kayıtlarına geçti.

Adaya özgü geleneksel içki awamori ve sıcak hava kombinasyonunun ‘uyuttuğu’ düşünülüyor.

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Geçen yıl adaya başkomiser olarak gelen Tadataka Miyazawa ‘rojo-ne’ terimini burada öğrendiğini, adaya özgü bir fenomen olduğunu anlatıyor.

Çoğu örnekte insanlar bu plansız uykularından zarar görmeden ayılıyor. Ancak geçen yıl 7 bin 221 vakadan 16’sı kazayla sonuçlandı, üçü hayatını kaybetti.

Salgın sırasındaki kısıtlamalar bile vakaları azaltmamış. Bu yılın ilk altı ayında polise 2 bin 702 ‘rojo-ne‘ ihbarı geldi, bu sayı geçen yılınkiyle hemen hemen aynı.

Rojo-ne 50 bin yene (3 bin 500 lira) kadar para cezası verilebilen bir suç.

Radyodan yayınlanan kamu spotları, ‘rojo-ne’nin riskleri hakkında uyaran fotoğraf sergisi de insanları hala eve güvenli şekilde gidebilecekken içmeyi bırakmaya ikna etmeye yetmemiş.

İç çamaşırıyla uyuyan da var

Polis kaldırımı yastık olarak kullanan vakalardan eve vardığını sanıp iç çamaşırına kadar soyunup uyuyanlara kadar çok farklı örneklere rastladığını belirtiyor.

Trafik şube müdürü Tatsuo Oşiro vatandaşları bu suçu işleyenlere anlayış gösterilmeyeceği ve awamori tüketimini makul ölçülerde tutmaları gerektiği konusunda uyararak şunları söyledi: “Yanlış anlamayın, alkol kötü bir şey değil. Yalnızca aşırı içmek kötü.”