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Yaramazlara biraz batar!

Bu da İYİ Parti’nin ABD’ye misilleme önerisi: Trump Towers’a el konulsun

 

İYİ Parti Türkiye’ye yaptırımlar uygulamaya başlayan ABD’ye misilleme olarak İstanbul’da bulunan Trump Towers’a el konulmasını istedi.

İstanbul Şişli’deki Trump Towers rezidans ve alışveriş merkezi. Fotoğraf: Reuters

Washington, İzmir’de tutuklu Brunson’ın serbest bırakılmaması nedeniyle uygulayacağını açıkladığı yaptırımların ilk adımı olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e ABD’ye giriş yasağı koymuş ve varsa bu ülkedeki mal varlıklarının dondurulmasına karar vermişti. ABD Senatosu da bu karardan birkaç saat sonra Türkiye’ye F-35 silah sistemlerinin satışını engelleyecek karar tasarısını jet hızıyla oylayıp kabul etmişti.

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1974’te Türkiye’ye konulan Amerikan ambargosunu hatırlatan İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, o dönem hükümet tarafından Türkiye’deki Amerikan üslerinin kapatıldığını belirterek, bugünkü Amerikan yaptırımları karşısında benzer tutum sergilenmesi çağrısı yaptı.

Çıray, “Bu çerçevede ABD’ye karşı mütekabiliyet içinde tedbir yaptırımlar uygulayacağını açıklayan AKP Hükümeti’nin; karşılık gelen ABD’li bakan/sekreterlerin mal varlıklarına, Trump Towers’a el koymalı. ABD’den alınacak olan 11 milyar dolarlık yolcu uçağı alımını da durdurmalıdır” dedi.

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Mecidiyeköy’de bulunan ikiz kulelerin sahibi Doğan Holding, Trump markasını kullanmak için ABD Başkanı Donald Trump’ın ailesinin sahip olduğu şirkete lisans bedeli ödüyor.

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