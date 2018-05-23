Bu da İtalya’nın ‘diploma krizi’: Başbakan adayı Conte’nin ‘okulları’ tek tek yalanladı

İtalya’da 4 Mart’ta yapılan genel seçimlerin ardından başbakanlığa aday gösterilen hukuk profesörü Giuseppe Conte’nin özgeçmişinde okuduğu okullar arasında saydığı New York ve Sorbonne üniversiteleri, kayıtlarında böyle bir isme rastlamadıklarını bildirdi.

BBC Türkçe’den Övgü Pınar’ın haberine göre, seçimlerin ardından koalisyon hükümeti için anlaşmaya varan 5 Yıldız Hareketi ve Lig partileri, hükümet programını ve başbakan adayını cumhurbaşkanına sundu.

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Seçimden iki buçuk ay sonra belirlenebilen başbakan adayı 54 yaşındaki Giuseppe Conte 12 sayfalık özgeçmişinde, ‘eğitimini ilerlettiği’ yüksek öğretim kurumları arasında ABD’deki New York ve Yale üniversitelerini, Fransa’daki Sorbonne, İngiltere’deki Cambridge gibi okulları da saydı.

New York Times, New York Üniversitesi’nden Conte ile ilgili bilgi almak isteyince, “Kayıtlarımızda böyle bir isim yok” yanıtıyla karşılaştı. Üniversitenin sözcüsü, Conte’nin ‘belki bir iki günlük bir kurs almış olabileceğini, bu tür kursların katılımcı kayıtlarının tutulmadığını’ söyledi.

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Arka arkaya yalanlama

Bu haber üzerine, başbakan adayının akademik geçmişi didik didik incelenmeye başladı.

Gazetecilerin soruları üzerine Sorbonne Üniversitesi , “Kayıtlarda (Giuseppe Conte) ismine rastlamadık” derken, Cambridge Üniversitesi gizlilik ilkeleri gereği bu konuda resmi açıklama yapmayı reddetti.

Ancak Cambridge’den bir kaynak Reuters’a, Conte’nin özgeçmişinde yazdığı gibi Eylül 2001’de burada eğitim gördüğüne dair bir kanıt bulunmadığını, ancak ‘üçüncü şahıslar tarafından düzenlenmiş bir kursa katılmış olabileceğini’ söyledi.

Conte’nin hukuk alanında eğitim aldığını yazdığı Viyana’daki Internationales Kulturinstitut’ün de hem adının yanlış yazıldığı hem de bu kurumun yalnızca dil eğitimi verdiği ortaya çıktı.

Conte’nin Malta Üniversitesi’nde ders verdiği iddiası da Times of Malta gazetesi tarafından yalanlandı. Halen Floransa Üniversitesi’nde ve Roma’daki Luiss Üniversitesi’nde görevli Conte’nin master ve doktorasını nerede yaptığı, nasıl profesör olabildiği konusunda da polemikler yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı sıcak bakmıyor

Conte henüz bir açıklama yapmazken, 5 Yıldız Hareketi basını ‘karalama kampanyası’ yapmakla suçladı. Açıklamada, Conte’nin söz konusu uluslararası eğitim kurumlarında yüksek lisans eğitimi aldığını iddia etmediği, ‘eğitimini güncellediğini ve ilerlettiğini’ söylediği vurgulandı ve eklendi: “Dünyanın yarısı Giuseppe Conte’den korkuyor.”

Geçmişte halk tarafından seçilmemiş kişilerin başbakanlık yapmasını sert şekilde eleştiren 5 Yıldız Hareketi’nin, parlamento üyesi olmayan Giuseppe Conte’yi aday göstermesi hareketin tutarsızlıkla suçlanmasına neden olmuştu.

Conte ile ilgili olarak son sözü Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella söyleyecek. Mattarella’nın, baştan da sıcak bakmadığı Conte’ye bu polemiklerin de eklenmesi üzerine itiraz edebileceği belirtiliyor.