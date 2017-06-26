Bu da HDP’nin şartı: ‘Adalet Yürüyüşü’ Edirne’ye uzatılırsa dahil oluruz

HDP Meclis Başkan Vekili Pervin Buldan, Edirne’ye uzatılması halinde ‘Adalet Yürüyüşü’ne dahil olabileceklerini söyledi.

Dihaber’in aktardığına göre HDP’nin İstanbul’daki il binasındaki bayramlaşmada Buldan’ın yanısıra İstanbul milletvekili Garo Paylan, parti yöneticileri ve çok sayıda yurttaş hazır bulundu.

Buldan, buradaki konuşmasında ‘Adalet Yürüyüşü’ne ilişkin şunları söyledi: “Adalet herkes için istenirse adalet olur. Sadece kendilerine yapılan haksızlıklar için adalet aramak yanlıştır. Bizler yürüyen yurttaşlarımız Kandıra’ya ulaştıklarında manevi bir karşılama yapacağız. Fakat yürüyüş Edirne’ye kadar uzatılırsa bizler de adalet arayışlarının samimiyetine inanarak dahil oluruz.”

HDP’nin eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Edirne’deki cezaevinde halen tutuklu bulunuyor.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında ceza alıp tutuklanmasının ardından partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde Ankara’dan İstanbul’a yürüyüş başlatılmıştı.

CHP’den kimi siyasetçiler ve bazı kesimler yürüyüşün Edirne’ye devam ettirilmesi çağrısında bulunsa da henüz partiden net bir açıklama yok.

CHP, Kandıra’da kendilerini karşılamaya hazırlanan HDP’ye şart koşmuş, parti simgesi kullanılmaması istemişti. Buldan’ın ‘manevi karşılama’yla neyi kastettiği anlaşılamadı.

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ Kandıra Cezaevi’nde tutuklu.