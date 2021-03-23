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Yaramazlara biraz batar!

Bu da Fitch’in görüşü: Kredibilite ve enflasyonla mücadele hasar aldı

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Merkez Bankası (MB) başkanının değişiminin ardından Türkiye’nin durumunu değerlendi.

Fitch, bugün yayınladığı raporda şu görüşlere yer verdi.

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*TMCB başkanının değişimi Türkiye’nin enflasyon ve dış finansal risklerini artırıyor.

*TCMB Başkanı’nın değişmesi para politikasının kredibilitesine ve enflasyonun düşeceği ihtimaline dair güveni sarstı.

*TCMB başkanının hızla değiştirilmesi siyasi bağımsızlığın az olduğunun ve para politikası kredibilitesinin zayıf olduğunun altını çiziyor.

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*TCMB’nin TL’deki sert değer kaybına vereceği cevabı izleyeceğiz.

*TCMB Başkanı Ağbal’ın değişmesinin etkisini, yeni başkan döneminde para politikasının yönünü ve dış pozisyonların durumunu değerlendireceğiz.

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