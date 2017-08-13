Bu da Erbil’in ‘cinci hoca’sı: Kürdistan referandumunu Allah’a sordum, ‘Evet’ dedi 

Irak’ın Erbil kenti Kelek kasabasında insanları dini yöntemlerle tedavi ettiğini öne süren Mele Ali Kelek adlı ‘cinci hoca’, Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (KBY) 25 Eylül’de yapmayı planladığı bağımsızlık referandumunu ‘Allah’a sordu’.

‘Rüya yoluyla yanıt verdi’

Rûdaw’da yer alan habere göre sosyal medyada paylaşılan bir videoda ünlü müzisyen Helkewt Zahir’le referandum hakkında konuşurken görülen Kelek, “Referandumla ilgili Allah’a soru sordum. İstihare namazı kılıp Allah’a, referandum Kürtlerin lehineyse içimi rahatlatması için dua ettim. Yüce Allah da rüya yoluyla bana yanıt verdi” diyor.

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‘Allah da referandumdan yana’

Rüyasında ailesiyle hacca gittiğini gördüğünü anlatan Kelek, şöyle devam ediyor: “Çok mutluydum. İlk kez böyle bir rüya gördüm. Rüyamı bir arkadaşıma anlattım. Allah’ın referandumdan yana olduğunu ve ‘Evet’ oyu verilmesi gerektiğini söyledi. Allah’ın Kürtlerin devlet olmasını ve O’nun hükmünü uygulaması gerektiğini dile getirdi.”

Kelek’in ‘Muhammed Resullula Hastanesi’ adını verdiği mekanı şikayetlerden dolayı birçok kez kapatılmıştı.