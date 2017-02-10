Bu da ‘dost kazığı’: Rusya dünkü bombardıman için, ‘Hedefi TSK verdi’ dedi

Kremlin, Türk askerlerinin olduğu binayı vuran Rus savaş uçağının TSK’nın verdiği koordinatlara göre hareket ettiğini açıkladı.

Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin ele geçirmeye çalıştığı El Bab’da IŞİD’i hedef alan Rus uçağının TSK askerlerinin bulunduğu bir binayı vurması sonucunda üç asker hayatını kaybetmiş, biri ağır 11 asker yaralanmıştı. TSK binanın yanlışlıkla vurulduğunu bildirmişti. Anaakım medya da bombardımanı ‘dost ateşi’ diye nitelemişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, “Maalesef, teröristlere hava operasyonu düzenleyen ordumuz, Türk partnerlerimizin verdiği koordinatlara göre hareket etti. Bu koordinatlarda Türk askerleri bulunmuyordu, bu yüzden de kasti olmayan saldırılar gerçekleşti. Koordinatları sağlarken koordinasyon eksikliği söz konusu oldu, bu meseleyi böyle değerlendiriyorum” diye konuştu.