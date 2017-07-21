Bu da DİSK’in OHAL raporu: 1959’u DİSK üyesi toplam 112 bin 530 kişi ihraç edildi

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Devrimci İşçi Sendikası Konfederasyonu (DİSK) olağanüstü hal kapsamında 1959 üyesinin işten çıkarıldığını duyurdu.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko OHAL’in birinci yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, “Toplam 1959 sendika üyesi KHK ve kayyım marifetiyle işten çıkarılmıştır” dedi.

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OHAL’de en büyük zararı kamu çalışanlarının gördüğünü ve ülke tarihinde eşi benzeri görülmeyen bir ihraç tablosuyla karşı karşıya kalındığını söyleyen Beko, “Devleti ele geçirmeye çalışan bir yapıyla mücadele yeni bir hukuksuzluğun inşa edilmesinin fırsatı değil, hukuk devletinin yeniden kurulmasının fırsatı ve aracı olmalıdır” dedi.

“OHAL amacından saptı”

OHAL döneminde 26 kanun hükmünde kararname (KHK) yayınlandığını ve 107 yasada değişikliğin yapıldığını hatırlatan DİSK başkanı, “KHK ile yapılan düzenlemelerin önemli bir bölümünün OHAL’in ilan edilme gerekçesiyle ilgisi yoktur. Kış lastiğinden Varlık Fonu’na, rektör seçiminden grev ertelemeye kadar uzanan çeşitlilikte pek çok konuya dair düzenleme KHK’larla yapılmıştır” diye konuştu.

Bir yıllık OHAL döneminde 112 bin 530 kişinin kamudan ihraç edildiğini hatırlatan Beko, şöyle konuştu: “Cumhuriyet tarihinin en büyük kamu görevlisi tasfiyesi yaşanmıştır. Kamudaki ihraç ve tasfiyeler 27 Mayıs, 12 Eylül gibi darbe dönemleriyle kıyas kabul etmeyecek kadar kapsamlıdır. 12 Eylül’de kamudan 5 bin kişinin çıkarıldığı düşünülecek olursa 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yaşanan tasfiyenin boyutları daha iyi anlaşılabilir.”

1959 Genel-İş üyesine ihraç

DİSK başkanı, kayyım atanan belediyelerin birçoğunun DİSK Genel-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu belediyeler olduğunu da aktardı: “Belediyelerden KHK ile ihraç edilen Genel-İş Sendikası üyesi işçilerin sayısı 506’dır. Kayyımın iş sözleşmelerini feshettiği Genel-İş üyesi işçilerin sayısı da 1456’dır. Böylece toplam 1959 Genel-İş üyesi KHK ve kayyım marifeti ile işten çıkarılmıştır. İşlerine iade edilen Genel-İş üyesi işçi sayısı 50 ile sınırlı kalmıştır. 28 Genel-İş üyesinin iş sözleşmesi ise askıya alınmıştır.”