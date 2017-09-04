Bu da Demirkol’un önerisi: Yerli oyunculara yabancı araba yasağı gelsin 

Süper Lig’de yabancı futbolcu kuralıyla ilgili tartışmaya Fanatik yazarı ve NTV Spor yorumcusu Mehmet Demirkol da katıldı.



TFF, 2015 yılında hayata geçirdiği düzenlemeyle Süper Lig kulüplerinin kadrolarında 14 yabancı futbolcu bulundurmalarına olanak tanımıştı.

Yabancı kuralına yüksek sesle ilk itiraz NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen’den gelmiş, Başbakan Binali Yıldırım ve A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu da uygulamayı eleştirmişti.

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Habertürk gazetesi, TFF’nin bu gelişmeler üzerine yabancı kuralında değişikliğe gitmek için harekete geçtiğini öne sürmüştü.

‘Yerli oyunculara da yabancı araba yasağı gelsin’

Tartışmaya Twitter hesabından paylaştığı mesajla katılan Demirkol, “Bence yabancıyı toptan yasaklayalım. Ama yerli oyunculara da yabancı araba yasağı gelsin. Hem oyuncu yerli olsun hem arabası Ferrari olmaz” diye yazdı.