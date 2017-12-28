Bu da CHP’li belediyenin gerekçesi: İşçiye maaş veremedik, yılbaşı kutlaması iptal

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

CHP’li Edirne belediyesi, 120 taşeron işçiye iki aydır maa ödeyemediği için yılbaşı kutlaması düzenlenmeyeceğini bildirdi.

Basın toplantısı düzenleyen Belediye Başkanı Recep Gürkan, Saraçlar Caddesi’nde her yıl düzenlenen kutlamanın bu yıl yapılmayacağını söyledi.

Reklam

Altı aydır ekonomik krizde olduklarını, ülkenin de bu durumda bulunduğunu aktaran Gürkan, dört ay işçilere bunu yansıtmadıklarını, ancak son iki ay durumun değiştiğini vurguladı.

CHP’li başkan şöyle devam etti: “Son iki aydır biz de bütün kurumlar gibi çok büyük bir kriz içerisindeyiz. Tabi ki hazine de böyle. Belki kaçırdınız, son çıkan kanun hükmünde kararnamede Vakıflar Bankası’ndaki bir payın hazineye devredilmesiydi. Bu konuda sadece biz değil, hem hazine, hem bütün belediyeler, şirketler ciddi sıkıntıda. Bu bağlamda ekim ayından bu yana taşeron arkadaşlarımızın maaşlarını ödemekte gerçekten zorlanıyoruz. Daha önce de gecikmeli de olsa maaşları ödedik. Ama ilk kez bu son iki aydır maaşları ödemekte ciddi zorlanıyoruz.”

Gürkan, parasını alamayan 120 taşeron işçinin fen işleri ve kültür müdürlüğü birimlerinde çalıştığı bilgisini vererek şunları kaydetti: “Onların maaşlarını ödeyemediğim için konsere para veremem. Belediye olarak şehrimizi süsledik. Ben de işçilerim maaşlarını alamadığı için iki aydır maaşımı almıyorum. Bunun tam anlamıyla parayla da alakası yok. Etik olarak bu kararı aldık. Yılbaşına işçi maaşsız giriyor, gidip orada eğlenmek etik olarak bana doğru gelmiyor. İşçilerimizin maaşlarını ödeyemediğimiz için bizim eğlenmemiz söz konusu olamaz.”

Gürkan’ın maaşları ödeyememe gerekçesi olarak kriz haricinde bir durumdan bahsetmemesi dikkat çekti.

Şimdiye dek Şişli, Beyoğlu ve Beşiktaş’ta yılbaşı kutlamaları güvenlik gerekçesiyle yasaklanmıştı.