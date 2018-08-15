Bu da BBP liderinin önerisi: Kur artışına sevinenler vatandaşlıktan çıkarılsın

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, liranın dolar karşısında değer kaybetmesine sevinen ve manipülasyon yapanların vatandaşlıktan çıkarılması gerektiğini söyledi.

Sanayicilerin döviz talebiyle bankalara hücum etmemesini isteyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Aksi halde biz de, başta şahsım B planını, C planını uygulamak zorunda kalırım” demesinin ardından sosyal medyada döviz hesaplarının TL’ye çevrileceği ve kurların sabitleneceği yönünde söylenti ve yorumlar başlamıştı. İddialar cumhurbaşkanlığı tarafından yalanlanmıştı.

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Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve İstanbul başsavcılığı da döviz kurlarına ilişkin yanıltıcı sosyal medya paylaşımı ve haber yayan 346 kişiyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Döviz kurunun yükselmesiyle ilgili yorum yapanlar için BBP lideri ve AKP Ankara Millletvekili Destici’den ‘farklı’ bir öneri geldi.

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‘Türkiye’ye operasyon çekenlere alkış’

Destici, Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini, ABD’nin uluslararası hukuka aykırı olarak tek taraflı saldırgan tutumunun adeta bir ‘ekonomik savaş’ halini aldığını söyledi.

BBP lideri, 15 Temmuz’daki darbe girişimini işaret ederek, “Tankla, silahla yapılamayanları bu sefer dolar ve ekonomik manipülasyonlarla yapmak istiyorlar” diyerek şöyle devam etti: “Altını çizerek ifade etmem gerekir ki, yaşadığımız bu süreç hepimiz için çok şey ifade etmesinin yanında aynı zamanda ülkemiz insanı içinde büyük bir imtihandır. Bu süreç çok açık ve net bir şekilde gösterdi ki bir takım çevreler birlik beraberlik ve samimiyet imtihanında geçememişlerdir. ‘Aynı gemide değiliz’ diye mesaj paylaşanlar, dövizin her yukarı yönde hareketini sevinç çığlıkları içerisinde kutlayanlar, Türkiye’ye operasyon çekmeye kalkan devletleri elleri patlarcasına alkışlayanlar bu imtihanda sınıfta kalmışlardır.”

‘Bunlar tespit edilerek halkın önüne konmalı’

Destici, dolar üzerinden yapılan spekülasyonlara alkış tutanlarla yüzleşmenin zamanının geldiğini savundu: “Şimdi diyoruz ki, Türkiye’nin ABD karşısında dolar üzerinden maruz kaldığı bu ataklara sevinenler, şakşakçılık yapanlar, Türkiye’nin ekonomi üzerinden maruz kaldığı manipülasyonlara destek çıkanlar, ülkemizin büyümesini, güçlenmesini ve bağımsızlığını hazmedemeyenler Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlığından çıkarılmalıdır.”

Destici sözlerini şöyle tamamladı: “Hangi ülkeyi destekliyorlarsa, hangi ülkenin maşası olmuşlarsa gitsinler o ülkenin vatandaşı olsunlar ve o ülkede yaşasınlar. Bakın bunu söylemek elbette ki bizim için de kolay değil ama gerçekten açıktan hainlik yapanlar var, bir de gizli kapaklı olarak bu tür kriz dönemlerini fırsat bilerek gerçek yüzünü gösterenler var. Dolayısıyla bunlar mutlaka ama mutlaka doğru tespit edilerek, iyi tespit edilerek halkın önüne konulmalı ve Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşlığından çıkarılmalıdırlar.”