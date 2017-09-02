Bu da AKP’li Metiner’in ‘mahalle baskısı’: Bodrum’da sokakta bile tuhaf tuhaf dönüp bakarlar

AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Muğla’nın Bodrum ilçesinde çevredekilerin ‘tuhaf’ bakışlarına maruz kaldığını öne sürdü.

‘Tuhaf tuhaf dönüp bakarlar’

DHA’nın haberine göre, muhalefetin ‘ayrıştırıcı’ bir siyaset yürüttüğünü savunan Metiner şunları söyledi: “Bu ülkede ‘Yavuz hırsız ev sahibini bastırır’ diye bir söz vardır ya, kendileri kutuplaştırıyor, çatıştırıyor, ayrıştırıyorlar. Hatta sizi düşman ilan ederler, imha edilmesi gereken düşman gibi bakarlar. Şu Bodrum’un sokaklarında dolaştığımızda bile tuhaf tuhaf dönüp bakarlar. Sanki bu sokaklarda, caddelerde bir tek onların dolaşma özgürlüğü vardır. Ama sonra da size dönüp derler ki ‘Siz ayrı oturuyorsunuz, siz bizi öteki görüyorsunuz’.”

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‘Yan masadakiler tanıyınca…’

“Peki biz öteki gibi görüp de ne yaptık? Şimdiye kadar 16 yıldır iktidardayız, ne yaptık?” diye soran AKP’li vekil şöyle devam etti: “Dün akşam çoluk çocuğumuzla birlikte yemek yiyoruz. Yan masadakiler tanıyınca tuhaf tuhaf böyle. Hiçbir zaman kimseye tuhaf tuhaf bakmadık ya. Yani çarşafınızla da dolaşsanız, başörtünüzle dolaşsanız yani tuhaf tuhaf bakıyorlar. Kim ayrıştırıyor, kim ötekileştiriyor Allah aşkına! Bizim için başı açıkla, başı kapalı arasında hiçbir fark yoktur. AK Parti olarak biz böyle inanırız, kim ki başörtülülere karşı ayrıcalık tanırsa karşısında bizi bulur. Partimizin içinde de çok sayıda içki içen vardır. Çok meraklılar ya. Yasaklasak kendi mensuplarımıza yasaklarız. AK Parti’nin içinde başı açık var, içki içen var, namaz kılmayan var, biz bir kitle partisiyiz. Ama liderimizin de dediği gibi; biz muhafazakar demokrat bir partiyiz”