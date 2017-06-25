Bu da ABD’nin Onur Yürüyüşü

Türkiye’de Onur Yürüyüşü’ne izin verilmezken, kilometrelerce ötedeki yürüyüşte renkli görüntüler vardı.

Sokakları dolduran ABD’liler hem politik mesajlarını verdi hem de “Biz de buradayız” diye haykırdı. Yürüyüşteki tek polis önlemi ise katılımcıların güvenliklerini sağlamak için alınmıştı.

Yürüyenler arasında ellerinde gökkuşağı bayrağı taşıyan Kanadalı polisler de vardı, başkan Donald Trump’ı eleştirenler de. Kimileriyse denizlerde can veren mültecilerin dramını yürüyüşe taşıdı.

Reuters kareleriyle ABD’nin Onur Yürüyüşü…