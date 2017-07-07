Bu da ’15 Temmuz duası’: Hainlere, zalimlere, ihanet şebekelerine karşı birlik ve beraberliğimizi daim eyle!

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Diyanet İşleri Başkanlığı, darbe girişiminin yıldönümü etkinlikleri kapsamında Türkiye genelindeki camilere ’15 Temmuz duası‘ gönderdi.

Darbe girişiminin yıldönümü etkinlikleri birer birer belli olurken, Diyanet de ‘üzerine düşeni’ yaptı. Camilerden 15 Temmuz gecesi TRT’de darbe bildirisinin okunduğu 00.13’te sela okunması talimatı veren Diyanet, yine Türkiye genelinde ‘Şehitlerimiz için 100 bn hatim okuyoruz’ kampanyası da başlatacak.

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14 Temmuz 2017 günü cuma namazı öncesi camilerde vaaz yerine kuran okutularak 100 bin hatimin de duası yapılacak.

Diyanet’in Türkiye genelinde tüm camilere gönderdiği dua şöyle:

“Ya ilahi! 15 Temmuz gecesi hainlere, zalimlere, ihanet şebekelerine karşı milletçe yekvücut olduğumuz gibi bundan sonra da bu birlik ve beraberliğimizi, huzur ve kardeşliğimizi daim eyle. Bölünüp parçalanmaktan, dağılıp bozulmaktan bizleri muhafaza eyle.

Yaşadığımız bu meş’um hadiseden ders alarak milletçe birbirimize kenetlenmemizi lütfeyle Allahım! Birbirimizin varlığını kendi varlığımız, hukukunu kendi hukukumuz sayabilmeyi bizlere bahşeyle Allahım! Fitne ve fesada, hile ve tuzağa karşı feraset ve basiretle davranmamızı ihsan eyle Allahım!

Şehitlerimizin uğruna canlarını verdikleri davalarına sahip çıkacak imanlı, ihlaslı, vatanını ve milletini seven nesiller yetiştirmeyi bizlere nasip eyle Ya Rabbi!”

Turistik yerlerdeki camilerde dua ve hutbenin İngilizce ve Arapçası da okunacak.