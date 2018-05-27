Bu bir rekor: Bir şişe şarap 600 bin liraya satıldı

Fransa’da 1774 yılında üretilen bir şişe şarap 103 bin 700 avroya (yaklaşık 600 bin lira) satıldı. Bu tarihte bir şişe şarabın bulduğu en yüksek değer.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre Fransa’nın Jura bölgesine özgü (vin jaune) şişelerde saklanmış rekortmen şaraplar Kral 16. Louis döneminde Anatoile Vercel tarafından üretilmiş.

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Aynı açık artırmada aynı şaraptan bir şişe 76 bin 250, bir diğer şişe de 73 bin 200 avroya satıldı. Üretici Vercel’in akrabalarının elinde bulunan şişelerin dünyadaki en eski şaraplardan olduğuna inanılıyor.

Eski rekor 57 bin avro

Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan Jura Encheres müzayede evinden Brigitte Fenaux, “Şarapların bu fiyata satılacağını tahmin etmiyordum. 2011’deki rekor 57 bin avroydu” diye konuştu.

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1994’te 24 şarap tadım uzmanından oluşan bir heyet bu şaraplara 10 üzerinden 9,4 puan vermiş.