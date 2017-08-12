Bu akşam meteor yağmuru var: ‘Şehir ışıklarından uzak bir yer bulun’

Gökbilimcilerin yılın en önemli gök olayları arasında gösterdiği Perseid (Perse) göktaşı yağmuru bu gece yaşanacak.

Meteor yağmuru şehir ışıklarından uzak yerlerde çıplak gözle görülebilecek. Halk arasında ‘yıldız kayması’ olarak adlandırılan gök olayında saatte 40- 50 göktaşı gözlemlenebilecek.

Reklam

TUG uzmanları yaptıklarını açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Göktaşı yağmuru 12- 13 Ağustos’ta gece yarısından sonra maksimuma ulaşacaktır. Şehir ışıklarından uzak bir yerde gece boyunca saatte 40- 50 kadar meteor görmek mümkündür. Perseid meteor yağmuruyla ilişkili tüm meteorlar Perseus (Kahraman) takımyıldızından geliyormuş gibi görünecektir. Bu yüzden özellikle Perseus takımyıldızının gece boyunca yükselmesini beklemek gerekecektir. Perseus takımyıldızı, ülkemizdeki gözlemciler için gece yarısı civarında kuzeydoğudan yükselecek, bu sırada Ay da yarımaydan biraz şişkince görünerek doğacaktır. Meteor yağmurlarını gözlemek için insan gözü dışında özel bir gözlem aletine ihtiyaç yok. İhtiyaç duyacağınız şey, şehir ışıklarından uzak bir yer, açık ve bulutsuz bir gökyüzü, hava soğuksa soğuğa karşı kalın giysiler ve tercihen rahat bir şezlongdur.”

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG), 12-13 Ağustos gecesi yaşanacak meteor yağmuruna ilişkin bilgilendirmesinde, olayın aslında göktaşlarının son derece yüksek hızlarla Dünya atmosferine girerek sürtünme sonucu yanmasıyla oluşacağını kaydetti.

Yıldızlarla ilgisi olmadığı belirtilen bu meteorların, çoğunluğu kum tanesinden daha küçük boyutlu kaya parçaları ve kozmik moloz olduğu, çoğunun Dünya yüzeyine hiç ulaşamadığı ve yüzeye ulaşabilenlerin de ‘meteorit’ adıyla anıldığı kaydedildi.

TUG uzmanları ekim, kasım ve aralık aylarında da benzer gökyüzü olaylarının yaşanacağını kaydetti.