BTS’nin yeni şarkısı Youtube rekorı kırdı: 24 saatte 101.1 milyon izlenme

Güney Koreli müzik grubu BTS’nin son single’ının videosu Youtube üzerinden yayınlanmasının ardından 24 saatte 101.1 milyon kez izlenerek rekor kırdı.

Fotoğraf: Reuters

Dünya çapında milyonlarca takipçisi bulunan K-pop türünün en ünlü temsilcilerinden BTS’nin tamamı İngilizce ilk şarkısı ‘Dynamite‘ cuma günü yayınlandı.

178 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaşan klipte grubun yedi erkek üyesi farklı mekanlarda dans ediyor.

Daha önceki 24 saatte izlenme rekoru da yine bir K-pop grubu Blackpink’e aitti. ‘How You Like That’ şarkısı 86.3 milyon izlenmişti.

Klip canlı prömiyerini 3 milyondan fazla kişinin izlemesiyle de bir rekora imza attı.

Grup şarkıları aracılığıyla pozitif titreşimler, enerji, umut, sevgi ve saflık iletmek istediğini belirtti.

Jonas Borthers’la da çalışan David Stewart ve Jessica Agombar tarafından yazılan şarkı 104 ülkede iTunes indirilme listelerinin de zirvesine tırmandı.