BTP lideri Baş, ‘zorla senet’ suçlamasını reddetti: Yalan ve iftira

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş, bir kişiye zorla senet imzalattırdığı yönündeki suçlamaları reddetti.

İstanbul’da bir mahkeme, ‘yağmaya azmettirme’ suçundan 10 yıla kadar hapsi istenen Baş’a yurtdışı yasağı getirmiş, mal varlığına da tedbir koymuştu.

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Dava, Baş’ın ticari ilişkide bulunduğu bir kişiye zorla çok sayıda boş senedi imzalattığı, bazı gayrimenkullerini de elinden aldığı iddiasıyla açılmıştı.

‘Çarpıtıldı’

Yazılı açıklama yayınlayan Baş, ‘dava sürecinde 20 bin sayfaya ulaşan iftira dolu oyunlara alet edilmek istendiğini’ öne sürdü.

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“Hepsinden alnımızın akıyla çıktık” diyen BTP lideri, 72 yıllık hayatında hukukun dışına çıkmadığını ve çıkmayacağını dile getirdi.

Baş, şöyle devam etti: “Hukukun dışına çıkmayız. Haber konusu edilen (davacı) Dr. Mustafa Eraslan ile aramızdaki ihtilafta da adalet mutlaka yerini bulacaktır. Ancak bazı mihraklar, tutanakları basına sızdırmanın suç olmasına rağmen karşılığını kendilerinin bildiği menfaatlerle bu suçu işlemeyi göze alarak bizlerin ifadelerini çarpıtarak basına yansıtmıştır.”

‘Yalan iftira’

Baş, yargı süreci devam ettiği için dava konusu ve içeriği hakkında bilgi vermeyi uygun görmediklerini dile getirerek “Devam eden davanın tutanak kayıtlarının dosya içeriğine ve aslına aykırı şekilde basına yansıması, bir kez daha büyük bir oyunun içine çekilmek istendiğimizi gösteriyor. Büyük Türk milleti şahsımı ne bir dava dosyasıyla, ne de basit oyunlarla tanıyacak. Zaten Mustafa Eraslan’ın ortaya koyduklarının tamamı yalandır ve iftiradır” ifadelerini kullandı.

Baş, “Devam eden yargı süreci esnasında tutanakları yayınlayan siteler için gerekli yargı süreci başlatılacaktır” dedi.