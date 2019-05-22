BTP İstanbul adayı Selim Kotil de adaylıktan çekildi

31 Mart yerel seçimlerinde 27 bin 238 oy alan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul adayı Selim Kotil adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Kotil, “Yetkili organlarımızda alınan karar neticesinde 23 haziran İBB başkanlığı seçimlerinden çekildim. Yapılacak seçimler hayırlı olsun” dedi.

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BTP hangi adayı destekleyeceğini açıklamadı.

Yerel seçimlerde 24’ü bağımsız toplam 32 aday yarışmıştı.

Saadet Partisi’nden (SP) Necdet Gökçınar 103 bin 364, Demokratik Sol Parti’den (DSP) Muammer Aydın 30 bin 884, Bağımsız Türkiye Partisi’nden (BTP) Selim Kotil 27 bin 87, Demokrat Parti’den (DP) Ersan Gökgöz 22 bin 268, Vatan Partisi’nden Mustafa İlker Yücel 15 bin 428 ve Türkiye Komünist Partisi’nden (TKP) Zehra Güner Karaoğlu 10 bin 349 oy almıştı.

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SP ve Vatan Partisi 23 Haziran’daki seçimde yeniden aday çıkarma, DSP, DP ve TKP ise çıkarmama kararı almıştı.