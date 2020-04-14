BTP Genel Başkanı Haydar Baş ‘corona’ tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş (73), dört gündür Trabzon’da Covid-19 teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Fotoğraf:DHA

Haydar Baş, memleketi Trabzon’da, ailesinden sekiz kişi ile ‘corona‘ testleri pozitif çıkınca hastanede tedaviye alınmıştı. Akçaabat ilçesindeki özel hastanede dört gündür tedavi gören Baş, solunum desteğine ihtiyaç duyunca dün yoğun bakım servisine alındı. Baş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün yaşamını yitirdi.

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Baş ve ailesinin oturduğu Akçaabat’a bağlı Sarıtaş Mahallesi, salgın tedbirleri kapsamında karantinaya alınmıştı.