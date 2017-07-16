Darbe girişiminin yıldönümünde cep telefonuyla arama yapanlar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sesiyle karşılaştı.

Yurttaşlara bu kez de cep telefonlarından seslenen Erdoğan “Cumhurbaşkanınız olarak 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik gününüzü tebrik ediyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum” dedi.

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‘Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) koordinasyonunda’ hazırlandığı belirtilen ‘sürpriz’in 16 Temmuz saat 00.01 itibariyle tüm mobil operatörlerde başlatıldığı açıklandı.

Tüm halkımız aramalarda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü mesajını dinliyor.#15Temmuz pic.twitter.com/UnizQTN6wq — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) 15 Temmuz 2017

Buna karşın arama yaptığında Erdoğan’ın sesli mesajıyla karşılaştığını söyleyenlerin çoğunluğunu Turkcell aboneleri oluşturdu.