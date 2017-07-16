Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

‘BTK’yla bağlan Erdoğan’a’: Arama yapanlar 15 Temmuz mesajıyla karşılaşıyor

Share12
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 12

Darbe girişiminin yıldönümünde cep telefonuyla arama yapanlar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sesiyle karşılaşıyor.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Yurttaşlara bu kez de cep telefonlarından seslenen Erdoğan “Cumhurbaşkanınız olarak 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik gününüzü tebrik ediyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum” diyor.

Reklam

‘Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) koordinasyonunda’ hazırlandığı belirtilen ‘sürpriz’in 16 Temmuz saat 00.01 itibariyle tüm mobil operatörlerde başlatıldığı açıklandı.

Buna karşın arama yaptığında Erdoğan’ın sesli mesajıyla karşılaştığını söyleyenlerin çoğunluğunu Turkcell aboneleri oluşturuyor.

CHP’li Özel’den ‘Kılıçdaroğlu’nu yerip vekilleri öven’ Erdoğan’a: Ne yaptıysak Kemal beyin talimatıyla

Reuters objektifinden köprüdeki ’15 Temmuz anması’

15 Temmuz anması | Erdoğan: ‘FETÖ’cüler mahkemeye tek tip elbiseyle çıksın


Share12
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 12

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...