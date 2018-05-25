BTK seçimde devrede: Sosyal medyadaki ‘anormal yayınlar’ engellenecek

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminin olduğu gün sosyal medyada ‘anormal yayınlar’ın engellenmesi için ortak çalışma yapıldığı bildirildi.

Hürriyet’ten Eray Görgülü’ye konuşan Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey, farklı kurumlardaki Siber Olaylara Müdahale Ekipleri (SOME) ve BTK bünyesindeki Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’nin (USOM) birlikte görev yaptığını söyledi.

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Zerey önlemleri şöyle sıraladı: “Seçimde herkes görev başında olacak. Çünkü sosyal medya da bir şeyler olma ihtimaline karşı takip edilecek. Seçim gecesi BTK bünyesindeki USOM’da Emniyet, MİT ve siber güvenlik uzmanları ortak bir şekilde çalışacak. Seçim güvenliği bu merkezden takip edilecek. SEÇSİS sisteminin düzgün çalışması ve sosyal medyadan anormal yayınların engellenmesi için görev yapacaklar. Bu tür anormal yayınların engellenmesi için BTK başkanının yetkisi var. Bir sorunda öncelikle ilgili içeriği engelliyorlar ama 24 saat içerisinde de nöbetçi mahkemeden karar alması gerekiyor.”

Müsteşar yardımsıcının ‘anormal olaylar’ derken neyi kast ettiği bilinmiyor.