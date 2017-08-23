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BTK’dan Wikipedia’ya ‘davet’: Mahkeme kararı yerine gelsin, şu anda açılır

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, ‘online ansiklopedi’ Wikipedia’ya getirilen erişim engeli için “Mahkeme kararı yerine getirilse şu anda Wikipedia açılır” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 29 Nisan’da ‘wikipedia.org’a erişimin idari tedbir kararı nedeniyle engellendiğini duyurmuştu.

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Site, o günden bu yana Türkiye’de erişime engelli.

Habertürk yayınında konuşan Sayın, ‘uyar kaldır mekanizması’nın esas olduğunu, kapatmanın en son önlem olarak alındığını söyledi.

Sayın şöyle devam etti: “Mahkeme kararına göre sitenin kapatılması gerekiyor ama biz kapatmak istemiyoruz. 4 saat içerisinde site yetkisine ulaşıp, ‘Gereğini yerine getirin ki biz kapatma kararını yayınlamak istemiyoruz’ diyoruz. ‘Buna itiraz edeceğiz’ diyen siteler o yöntemi uyguluyorlar.”

Wikipedia’nın kayıtlarda ‘çoğu kişinin yararlandığı kaynak’ olarak gözüktüğünü aktaran Soylu “Bugün denilen mahkeme kararı yerine getirilse şu anda Wikipedia açılır” dedi.

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