BTK’dan Wikipedia’ya ‘davet’: Mahkeme kararı yerine gelsin, şu anda açılır

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, ‘online ansiklopedi’ Wikipedia’ya getirilen erişim engeli için “Mahkeme kararı yerine getirilse şu anda Wikipedia açılır” dedi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 29 Nisan’da ‘wikipedia.org’a erişimin idari tedbir kararı nedeniyle engellendiğini duyurmuştu.

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Site, o günden bu yana Türkiye’de erişime engelli.

Habertürk yayınında konuşan Sayın, ‘uyar kaldır mekanizması’nın esas olduğunu, kapatmanın en son önlem olarak alındığını söyledi.

Sayın şöyle devam etti: “Mahkeme kararına göre sitenin kapatılması gerekiyor ama biz kapatmak istemiyoruz. 4 saat içerisinde site yetkisine ulaşıp, ‘Gereğini yerine getirin ki biz kapatma kararını yayınlamak istemiyoruz’ diyoruz. ‘Buna itiraz edeceğiz’ diyen siteler o yöntemi uyguluyorlar.”

Wikipedia’nın kayıtlarda ‘çoğu kişinin yararlandığı kaynak’ olarak gözüktüğünü aktaran Soylu “Bugün denilen mahkeme kararı yerine getirilse şu anda Wikipedia açılır” dedi.