BTK aralarında Xiaomi modelinin de bulunduğu 11 cihazın satışını durdurdu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) denetim sonucunda 11 akıllı telefon ve telsiz modelinin ‘güvensiz’ olduğunu tespit ederek satışını yasakladı, piyasadaki ürünlerin de toplatılmasına karar verdi.

Fotoğraf: Reuters

Aralarında Xiaomi, KAAN, Concord, Quatro ve BB Mobile gibi akıllı telefon markalarının bulunduğu cihazların satışını yasaklayan BTK’nın duyurusunda şu ifadelere yer verildi: “Kurumumuz tarafından 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği ile Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik ve ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülen Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) faaliyetleri sonucunda; aşağıda yer alan listede sayılan üreticilere ait olan ve aynı listede türü/markası/modeli belirtilen ürünlerin güvensiz olduğu tespit edilmiştir. Güvensiz olduğu tespit edilen bu ürünlerin piyasaya arzı yasaklanmış olup, piyasada bulunan ürünlerin toplatılmasına karar verilmiştir.”

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BTK’nın duyurusunda satışı yasaklanan ve toplatılmasına karar verilen cihazların listesinde şu markalar yer aldı: BAOFENG- UV-5R, BAOFENG- BF-888S, XIAOMI – MI 5S (2015711-A7), CONCORD – C5, SFE – S780, BB MOBILE – B1280, QUATRO – Q11, YANTON – T-328PMR, RITERA – M-446, MARS – MARS PRO-446