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Yaramazlara biraz batar!

Bryant’ın öldüğü yerde fotoğraf çeken polisler o kareleri sildi

ABD’de, Los Angeles County polis biriminin şefi, sekiz yardımcısının, basketbol efsanesi Kobe Bryant’ın ölümüne neden olan helikopter kazası sonrasında fotoğraf çekip paylaştığını itiraf ettiğini ve o karelerin silindiğini açıkladı.

Los Angeles Times gazetesi, geçen hafta, fotoğrafların sanal ortamda paylaşıldığını duyurmuş, Bryant’ın eşi Vanessa Bryant tepki göstermişti.

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Bryant ve kızı Vanessa’nın ölümüne neden olan 26 Ocak’taki kazadan sonra görevli polislerin fotoğraf çekmesi nedeniyle hayalkırıklığı yaşadığını söyleyen polis şefi Alex Villanueva, “Talimatımla hepsi fotoğrafları sildi” dedi.

Polislere en ağır disiplin cezasının verileceğini ve fotoğrafların daha fazla yayılmasını engellemek amacıyla kimliklerinin kamuoyuyla paylaşılacağını Villanueva, helikopterin düştüğü yerde fotoğraf çekildiğini bir barda konudan bahseden polislerin konuşmasını işiten birinden haber aldığını anlattı.

Villanueva, kaza mahallinde sadece Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu personeli ve adli tıp çalışanlarının fotoğraf çekme yetkisi bulunduğunun altını çizdi.

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